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Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг

Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 апреля. Актриса Александра Яковлева, которая вот уже четыре года ведет борьбу с раком груди, решила воплотить в жизнь одно из своих желаний. Она впервые поиграла в боулинг.

Звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» не скрывает свой диагноз. Четыре года назад врачи делали совсем не оптимистические прогнозы. Однако Яковлева не опускает руки и успешно борется с недугом. В прошлом году она прошла курс химиотерапии, после которой полностью лишилась волос.

С тех пор как артистка узнала о своем диагнозе, каждый день она воспринимает как праздник. Сегодня нужно сделать то, чего завтра можно просто не успеть — такова установка Александры Яковлевой. Именно поэтому она отправилась в один из столичных спортивных клубов, чтобы научиться играть в боулинг.

«Первый раз в жизни играю! Чудеснейший вечер! Оказывается, два часа игры без остановки хороши для отличного настроения!» — делилась в своем Instagram-аккаунте впечатлениями звезда.

Поклонники отметили в комментариях, что Яковлева отлично выглядит и пребывает в хорошем настроении. Они пожелали побольше сил и и выразили надежду, что она вскоре победит коварную болезнь, пишет Пятый канал.

«Рада вас видеть!!!»;

«Какая красавица улыбчивая! Здоровья!»

«Александра, пусть у вас просто все будет хорошо!» — написали фолловеры.

Ранее звезда фильмов «Утомленные солнцем» и «Чучело» Светлана Крючкова раскрыла подробности борьбы с онкологическим заболеванием, которое у нее обнаружили несколько лет назад.

актриса здоровье онкология яковлева
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