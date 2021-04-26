Семейный психолог объяснила, почему нельзя включать гаджет в воспитание ребенка

Тема детей и гаджетов в XXI веке очень спорная, поскольку кто-то видит в них только зло, а кто-то, наоборот, использует их как метод воспитания. Несомненно, ультиматум взрослого «доешь кашу, либо не будет планшета» работает.

Однако семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала корреспонденту ФАН, можно ли включать гаджеты в воспитание ребенка.

«Сейчас действительно очень часто родители наказывают ребенка тем, что отбирают у него гаджет. Ведь это не только игры, но и общение, и родители знают, что ребенок находится в зависимом положении от телефона или планшета. Но это все чревато последствиями. Нельзя наказывать гаджетами: тогда взрослые выступают в роли агрессора и нарушают личные границы детей», — рассказала собеседница агентства.

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Наталья Наумова добавила, что каждый раз, когда в кабинет психолога приводят на прием ребенка, у которого отнимали гаджет, он говорит, что это несправедливо и его не уважают взрослые. Ребенок чувствует, что с ним поступают нечестно и родитель пользуется своим положением.

«Можно ли вообще включать гаджеты в воспитание ребенка? Конечно нет. Очень важно, если ребенку покупается телефон или планшет, сказать, что этой игрушкой можно пользоваться ограниченное количество времени. А возможно, что это не игрушка вообще, а средство общения. Необходимо, чтобы родители сразу обозначили, что такое гаджет: они дают его на время, для учебы или поиграть. Важно сразу обсудить правила игры», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что, когда родители воспитывают ребенка, нельзя наказывать его лишением каких-либо удовольствий. Взрослым нужно научиться показывать, в чем он был неправ, не готовыми решениями, а наводящими вопросами.

«Почему так случилось?», «Что можно было сделать?» — с помощью этих вопросов можно показать, что вы относитесь к нему уважительно, и он самостоятельно найдет решение в следующий раз. Мы не можем изменить в ребенке что-то, если он сам этого не захочет. А любой запрет вызывает желание вновь совершить это так, чтобы его не заметили, то есть формируется оппозиция против родителей», — рассказала собеседница ФАН.

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В подростковом возрасте такие запреты вообще могут быть опасны, поскольку ребенок не сможет обратиться за помощью к родителю. Поэтому нужно помогать ему разобраться в ситуации.

«Ребенку очень важно получать яркие эмоции от родителей, только тогда он чувствует себя нужным и значимым. Дети всегда заряжаются этим, так исторически сложилось, что они зависимы от родителей. Ребенок всегда пытается предугадать мамино настроение. Мы видим, что когда оно у нее плохое, то и дети чувствуют себя нестабильно», — резюмировала Наталья Наумова.

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