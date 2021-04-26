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Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли

Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
pixabay.com  /  qimono

Осло, 26 апреля. Континентальная кора Земли возникла на 500 млн лет раньше, чем предполагалось, заявили геохимики из Бергенского университета в Норвегии.

Первое появление континентов на Земле связано с выветриванием — процессом, который добавляет в океан различные минералы и питательные вещества. Информация о таких минералах хранится в «летописи» горных пород. Геологи традиционно изучали кальцинированные остатки с морского дна для изучения древнего выветривания.

Обнаружено незначительное количество карбонатов, датируемых более чем 3 млн лет назад. К тому же чаще всего они изменены геологическими процессами. Во избежание неточностей специалисты обратили внимание на другой минерал — барит. Он образуется в результате химической реакции бария с водой из океана под воздействием температур, пишет Planet Today. Исследуя бариты, ученые пришли к выводу, что выветривание началось 3,7 млрд лет назад, то есть на 500 млн лет раньше, чем предполагалось.

Китайским ученым удалось выяснить причину смещения оси Земли. Исследование показало, что дрейф полюсов изменил направление в 1995 году. В 2020-м его скорость увеличилась в 17 раз. Это ключ к изучению движения полюсов, считает Суксия Лю из Китайской академии наук.

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