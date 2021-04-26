Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде

Банги, 26 апреля. Критическая ситуация в Чаде, по мнению экспертов, может вызвать очаги нестабильности и в других государствах Африканского континента. В их число входит и Центральноафриканская Республика.
Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров предупредил, что вооруженные силы гарантируют сохранение стабильности в стране.
Les experts déclarent qu'il existe une possibilité de déstabilisation d'un nombre important de pays en raison de la crise au Tchad.— Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 26, 2021
La RCA va contrôler la sécurité des frontières afin d'éviter une menace aux populations civiles
«Центральноафриканская Республика продолжает контролировать безопасность собственных границ и сделает все, чтобы обеспечить защиту гражданского населения», — написал он.
Армия заранее предупредила, что отразит любую угрозу, которая может исходить с территории соседнего государства, и не допустит дестабилизации обстановки.
ЦАР граничит с Чадом на севере, откуда боевики из разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) получали вооружение и припасы.
Недавно военнослужащие взяли под контроль город Маркунда и перекрыли радикалам пути поставок и возможность сбежать от правосудия. Кроме того, населенный пункт представляет стратегическое значение, поскольку оттуда можно контролировать центральноафриканские рубежи.
В день голосования на президентских выборах в Чаде обострилась ситуация. Военно-политическая группировка «Фронт перемен и согласия в Чаде» вторглась на территорию республики. К 16–17 апреля в стране начались полномасштабные боевые действия.
Национальная избирательная комиссия 19 апреля объявила о победе действующего главы государства Идриса Деби. Он отправился на передовую, чтобы поддержать войска, где получил тяжелое ранение. Его доставили в больницу, однако травма оказалась смертельной.
В стране объявили переходный период, который продлится 18 месяцев. На это время в Чаде распустили парламент и правительство, приостановили действие конституции. Власть перешла к военному совету, которым руководит сын Деби — Махамат.