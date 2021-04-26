Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде

Банги, 26 апреля. Критическая ситуация в Чаде, по мнению экспертов, может вызвать очаги нестабильности и в других государствах Африканского континента. В их число входит и Центральноафриканская Республика.

Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров предупредил, что вооруженные силы гарантируют сохранение стабильности в стране.

Les experts déclarent qu'il existe une possibilité de déstabilisation d'un nombre important de pays en raison de la crise au Tchad.

La RCA va contrôler la sécurité des frontières afin d'éviter une menace aux populations civiles — Valery Zakharov (@VlrZakharov) April 26, 2021

«Центральноафриканская Республика продолжает контролировать безопасность собственных границ и сделает все, чтобы обеспечить защиту гражданского населения», — написал он.

Армия заранее предупредила, что отразит любую угрозу, которая может исходить с территории соседнего государства, и не допустит дестабилизации обстановки.

ЦАР граничит с Чадом на севере, откуда боевики из разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) получали вооружение и припасы.

Недавно военнослужащие взяли под контроль город Маркунда и перекрыли радикалам пути поставок и возможность сбежать от правосудия. Кроме того, населенный пункт представляет стратегическое значение, поскольку оттуда можно контролировать центральноафриканские рубежи.

В день голосования на президентских выборах в Чаде обострилась ситуация. Военно-политическая группировка «Фронт перемен и согласия в Чаде» вторглась на территорию республики. К 16–17 апреля в стране начались полномасштабные боевые действия.

Национальная избирательная комиссия 19 апреля объявила о победе действующего главы государства Идриса Деби. Он отправился на передовую, чтобы поддержать войска, где получил тяжелое ранение. Его доставили в больницу, однако травма оказалась смертельной.

В стране объявили переходный период, который продлится 18 месяцев. На это время в Чаде распустили парламент и правительство, приостановили действие конституции. Власть перешла к военному совету, которым руководит сын Деби — Махамат.