Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе

Бангкок, 26 апреля. Власти Таиланда рассчитывают начать применять российский препарат от коронавируса «Спутник V» и вакцину американской компании Pfizer уже летом.

В августе планируется начать вакцинацию населения в возрасте от 18 до 59 лет, отмечает Национальное информационное бюро Таиланда. Граждан привьют препаратами «Спутник V», AstraZeneca и Pfizer. Лица старше 60 лет получат прививку от коронавируса в июне и июле. Их вакцинируют препаратом AstraZeneca.

В феврале, на который обычно приходится пик туристического сезона в Таиланде, местные пляжи опустели. Популярные у путешественников курорты оказались практически безлюдными. Всему виной действие ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.