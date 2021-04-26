Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен

Москва, 26 апреля. Первая супруга актера Марата Башарова Елизавета Круцко, занимающаяся его организационными вопросами, помогала артисту защищаться от бывших жен.

Башаров и Круцко заключили брак по исламским традициям и прожили вместе восемь лет. Бывшие супруги, у которых есть общая дочь, работали вместе, и даже после расставания Круцко осталась директором и агентом актера.

«От хороших работников глупо отказываться», — отметил артист в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Первая жена Башарова утверждает, что ей очень комфортно работать с бывшим мужем, ведь они трудятся вместе уже 22 года. Помимо экс-супруга Круцко сотрудничает и с другими артистами, но он является ее основным и постоянным работодателем.

Бывшая супруга помогает актеру в разных ситуациях, и некоторые из них не связаны с организационными вопросами. Например, Круцко приходилось защищать Башарова от других бывших жен. Актер и его первая супруга упомянули об этом инциденте, но раскрывать подробности не стали.

Марат Башаров был женат на племяннице Эммануила Виторгана, актрисе Екатерине Архаровой. Этот брак продлился меньше года, поскольку Архарова обвинила мужа в домашнем насилии.