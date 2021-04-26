Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет

Леонид Волков сообщил, что структурное подразделение ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) штабы Навального приостанавливают свою деятельность. В комментарии ФАН политолог Алексей Мухин не исключил, что эта история может ознаменовать конец всех структур оппозиционера.

В Мосгорсуде состоялось предварительное судебное заседание по делу о признании структур Навального экстремистскими организациями. Теперь НКО не могут проводить митинги и другие публичные мероприятия, а также публиковать любые материалы в социальных сетях. Решение по ФБК будет вынесено позднее, однако уже сейчас известно, что под запрет могут попасть аккаунты организаций в социальных сетях и YouTube-канал «Навальный Live».

Представители экспертного сообщества уже указывали, что если подведомственные ФБК структуры и сам фонд признают экстремистскими, то в первую очередь пострадают штабы и работающие в них волонтеры. На этих людях лежит ответственность за организацию митингов, подписных кампаний, агитацию, изготовление и продажу фирменной атрибутики.

Между тем «первые лица» ФБК — Леонид Волков, Мария Певчих, Руслан Шаведдинов, Владимир Милов и Георгий Албуров — находятся в Литве. Вся их деятельность сводится к выходу в прямые эфиры и сбору пожертвований с подписчиков. Прекращение деятельности штабов на фоне истории с экстремизмом может побудить волонтеров прекратить деятельность в таких НКО, даже если соратники Навального пойдут на реструктуризацию или переформатирование работы.

По мнению Мухина, в сложившейся ситуации виноватой стороной выступают исключительно «руководители» ФБК.

«Они заигрались, окончательно потеряв чувство реальности и выйдя из правового поля очень давно. Сейчас они расплачиваются за это. Можно сколько угодно плакать по волонтерам, по сторонникам Навального, но эти люди не просто какие-то глупые хомяки, они сделали свой выбор, и сейчас они будут расплачиваться», — считает политолог.

Текущие обстоятельства могут привести к разрушению организаций Навального, и большого значения эти события для россиян не представят. ФБК и так называемые штабы по сути являются структурами, предназначенными для концентрации финансовых средств, полученных неправомерным путем, считает эксперт.

«Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет с политической карты России», — заключил Мухин.

Ранее политолог Леонид Крутаков объяснил, почему инициированная столичной прокуратурой проверка организаций Навального была обоснована.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.