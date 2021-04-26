Никас Сафронов вспомнил о страстном романе с актрисой Татьяной Васильевой

Москва, 26 апреля. Художника Никаса Сафронова и актрису Татьяну Васильеву связывал бурный роман на протяжении нескольких лет. По словам живописца, артистка всегда занимала особое место в его жизни.

Васильева стала гостьей нового выпуска «ББ-шоу». В разговоре с ведущей Ольгой Бузовой она неожиданно разоткровенничалась и рассказала о нескольких своих ярких романах. Актриса всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, однако, по ее словам, ни один мужчина никогда по-настоящему ее не любил.

Эти слова сильно задели Никаса Сафронова, с которым Татьяна Васильева встречалась несколько лет. Художник уверяет, что его чувства к актрисе были сильными, а сама она до сих пор занимает особое место в его жизни.

«Если бы у меня к ней не было чувств, я не стал бы с ней встречаться. Таня мне очень сильно нравилась. В тот период она была для меня самой красивой и желанной женщиной. И эта сильная тяга к ней и эйфория от наших отношений у меня продолжались довольно долго», — признался Сафронов в интервью «Собеседнику».

По словам живописца, он старался сделать все, чтобы Васильева с ним чувствовала себя уютно и комфортно. Пара довольно часто путешествовала и вместе проводила много времени. Как утверждает Сафронов, все расходы он обычно брал на себя. Он даже нашел общий язык с детьми актрисы от прошлых отношений.

«С дочкой Тани у меня были не совсем простые отношения. А вот с сыном Филиппом мы тут же подружились, я мог бы даже его назвать своим товарищем», — рассказал художник.

Расставание произошло «само по себе», объясняет Сафронов. Сначала пара начала реже видеться из-за плотных рабочих графиков, а потом и вовсе их общение свелось к телефонным разговорам. Однако художник отмечает, что Васильева «оставила незабываемый след в его сердце».

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