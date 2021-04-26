ВВС Афганистана получили шесть легких штурмовиков A-29 Super Tucano

Кабул, 26 апреля. Военно-воздушные силы Афганистана получили очередную партию боевых самолетов A-29 Super Tucano бразильского производства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Ясин Зия в ходе пресс-конференции для представителей СМИ. На том же мероприятии советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в настоящее время ВВС страны располагают более чем 150 самолетами различных типов и назначения.

Преимущество центрального афганского правительства над отрядами вооруженной оппозиции в боевой авиации считается рядом экспертов одним из ключевых факторов затяжной гражданской войны.

Ранее сообщалось о начале вывода военных контингентов США и НАТО из Афганистана. О мерах Пентагона по обеспечению безопасности остающихся в горной стране американских военнослужащих информировал сайт 360tv.ru.