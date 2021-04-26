Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 19:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Весь мир
Члены арабских племен присоединились к правительственному ополчению в Сирии
19:37
Общество
Священник РПЦ Христич рассказал о мерах безопасности в церквях на Пасху
19:37
Армия
В Карачаево-Черкесии проходят соревнования кинологов «Верный друг»
19:35
Происшествия
Мальчика в синих ботинках несколько дней ищет полиция Петербурга
19:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Ялинга
19:32
Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
19:30
Шоу-бизнес
Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей
19:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нефролог Земченков из Петербурга останется под арестом до 27 июля
19:29
Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
19:28
Политика
Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство
19:27
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
19:24
Политика
Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет
19:21
Весь мир
Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде
19:20
Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
19:20
Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
19:19
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди
19:19
Экономика
Стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay выросла в апреле
19:16
Политика
Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику
19:15
Общество
Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе
19:14
Шоу-бизнес
Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен
Все новости

ВВС Афганистана получили шесть легких штурмовиков A-29 Super Tucano

Армия
ВВС Афганистана получили шесть легких штурмовиков A-29 Super Tucano
wikipedia.org  /  USA Air Force

Кабул, 26 апреля. Военно-воздушные силы Афганистана получили очередную партию боевых самолетов A-29 Super Tucano бразильского производства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Ясин Зия в ходе пресс-конференции для представителей СМИ. На том же мероприятии советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в настоящее время ВВС страны располагают более чем 150 самолетами различных типов и назначения.

Преимущество центрального афганского правительства над отрядами вооруженной оппозиции в боевой авиации считается рядом экспертов одним из ключевых факторов затяжной гражданской войны.

Ранее сообщалось о начале вывода военных контингентов США и НАТО из Афганистана. О мерах Пентагона по обеспечению безопасности остающихся в горной стране американских военнослужащих информировал сайт 360tv.ru.

афганистан ввс super tucano
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 182806 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 177139 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 68056 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 45513 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 39555 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Армия / ВВС Афганистана получили шесть легких штурмовиков A-29 Super Tucano
Рейтинг@Mail.ru