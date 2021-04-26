Меркель назвала условие для закупки вакцины «Спутник V»

Берлин, 26 апреля. Власти Германии рассмотрят возможность закупки российский вакцины «Спутник V» в случае соблюдения ряда условий.

В случае, если вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ближайшее время получит допуск в ЕС, власти Германии рассмотрят возможность ее закупки, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Если сертификация будет получена скоро, то будет смысл закупить дозы «Спутника». Если это случится через несколько месяцев, то у нас уже будет достаточно вакцины. То есть вопрос о том, сколько мы для себя закажем, будет уже зависеть от этого», — отметила она после переговоров по вопросам вакцинации с главами федеральных земель.

Летом 2020 года российский минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». На сегодня в РФ есть еще два препарата от COVID-19 — вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».