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Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС

Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
pixabay.com  / 

Москва, 26 апреля. С момента аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 35 лет назад, в коллективном сознании многих людей поселился страх о повторении этого катастрофического сценария. События на Фукусиме 2011 года только усугубили эту фобию. В ответ на это главный редактор аналитического портала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич в беседе с ФАН привел тезисы, которые помогут развеять эти опасения и подтвердят надежность современных российских АЭС.

Эксперт подчеркнул, что после 2011 года МАГАТЭ, проведя исследования причин аварии на «Фукусиме», разработала постфукусимский свод требований по уровню обеспечения безопасности атомных электростанций.

«Что касается новых моделей ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, которые сейчас строятся Росатомом, вероятность запредельной аварии, подобной тем, что происходили на «Три-Майл-Айленд» в 1979 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году и в 2011 году в «Фукусиме», составляет 10 в минус 6-й степени процента, — привел данные Марцинкевич. — Соответственно, вероятность того, что произойдет нечто подобное, составляет 1 случай на 10 миллионов лет».

Эксперт по энергетике развеял популярные заблуждения об опасности АЭС
Global Look Press  / z03 / ZUMAPRESS.com

По словам специалиста по энергетике, опасаться того, что сейчас где-либо нарушены эти правила, нельзя. Кроме того, после 2011 года по всей планете были проведены проверки на всех действовавших на тот момент атомных энергоблоках с целью еще раз оценить уровень безопасности.

«При необходимости дополнительные меры повышения безопасности предпринимались как в России, так и в других странах, — подчеркнул Борис Марцинкевич. — В той же Японии были остановлены все реакторы. Они запускаются только после того, как компании, владеющие ими, докажут МАГАТЭ, что уровень безопасности соответствует требованиям».

Собеседник ФАН также развеял популярные страхи россиян о повторении Чернобыльского сценария на одной из современных АЭС.

«Что касается Чернобыльской АЭС, то уран-графитовые реакторы, которые работали на ней, больше нигде не строятся, а те реакторы, которые по-прежнему действуют в России, подлежат постепенному выводу по мере окончания срока эксплуатации, — уточнил эксперт. — Кроме того, после 1986 года были разработаны дополнительные системы безопасности, которые внедрены повсеместно на реакторах подобного типа. АЭС строятся так, чтобы выдерживать землетрясения, наводнения, пожары, падения самолетов непосредственно на корпус атомного энергоблока, где расположен реактор».

В заключение Марцинкевич добавил, что с уровнем физической защиты, которая с каждым годом совершенствуется, возможность аварии на АЭС крайне маловероятна.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин сравнил действия СССР во время Чернобыля с действиями Японии во время Фукусимы.

аэс чернобыльская аэс фукусима чернобыль борис марцинкевич
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