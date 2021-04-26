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Донбасская дивизия примет участие в параде ко Дню Победы на Красной площади

Армия
Донбасская дивизия примет участие в параде ко Дню Победы на Красной площади
photo.may9.ru  /  Александр Вильф / Фотохост-агентство

Москва, 26 апреля. Тяжелая бомбардировочная авиационная Донбасская Краснознаменная дивизия примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

В этом году над Красной площадью пролетят истребители Су-35, которые будет сопровождать стратегический ракетоносец Ту-160 на сверхмалой высоте и скорости. Кроме этого, зрители увидят тяжелые вертолеты Ми-26, ударные Ми-35 и Ка-52, а также новейшие истребители и бомбардировщики.

«Ту-160 «Белые лебеди» и Ту-95, стратегические ракетоносцы. Я увидел шевроны сегодня у офицеров, подумал, что перепутал, обознался. Нет, реально Донбасская", — цитирует военкора "Новороссия".

Ранее сообщалось, что военная техника парадного расчета прибыла в Москву для участия в параде Победы. Сайт 360tv.ru показал передислокацию с тренировочной площадки в Алабино на временную площадку в столице.

донбасс москва парад победы
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