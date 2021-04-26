Жители Мордовии заплатят штрафы за майские шашлыки

Саранск, 26 апреля. В Мордовии действует особый противопожарный режим. Введен запрет на разведение костров и сжигание мусора. Любителям майских шашлыков, пренебрегающим правилами безопасности, тоже грозит штраф.

«Обычным гражданам придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей. На должностных лиц штрафы от 15 до 30 тысяч, на юридических лиц — от четырехсот тысяч», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

Если в ходе жарки огонь перекинется на траву и пострадают люди или же чье-то имущество, виновника привлекут к уголовной ответственности.

В ведомстве отметили, что приготовление шашлыков на углях не запрещено. Однако здесь тоже есть свои правила. Между мангалом и ближайшим строением должно быть не менее пяти метров.

С 16 апреля только на тушение сухой растительности пожарные Мордовии выезжали 612 раз.

Ранее ФАН писал о происшествии в Инсарском районе Мордовии. Пал травы едва не уничтожил кладбище.