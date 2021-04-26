Опубликовано архивное фото Елизаветы II времен Второй Мировой войны

Лондон, 26 апреля. На сегодняшний день Елизавета II является единственным представителем британской монархии, кто вступил в вооруженные силы и служил во время Второй Мировой войны.

На прошлой неделе королева Великобритании отметила свой 95-й день рождения. Традиционное торжество в этом году было отменено, ведь накануне праздника Елизавета II простилась со своим супругом, принцем Филиппом.

Британцы, чтобы поддержать королеву в этот трудный период и отдать ей дань уважения в день рождения, начали массово публиковать снимки с монархом. Многие СМИ обнародовали редкие архивные фотографии.

Так, портал Geo.tv, разместил снимок Елизаветы II, который был сделан во время Второй мировой войны. Оказалось, что королева служила в Британской армии и была механиком. На опубликованном кадре монарх запечатлена в рабочей форме возле автомобиля. Сейчас Елизавета является единственным представителем королевской семьи, кто служил во время Второй Мировой войны.

После смерти герцога Эдинбургского его обязанности взял на себя старший сын королевы, принц Чарльз. Биограф королевской семьи Анжела Левин сообщила, что следующий наследник трона намерен уменьшить численность королевской семьи.