Межрегиональная ассоциация автошкол оценила новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД

Москва, 26 апреля. Новые правила сдачи экзамена на права вступили в силу в России три недели назад. Количество сдавших составило 13% от общего числа пришедших на экзамен.

Вероятно, те, кто решил получить права, оказались не готовы к нововведениям на экзамене, заявила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. В российских регионах можно наблюдать разный подход к проведению и сдачи экзамена.

«Если взять Подмосковье, то тут тоже нет единства. В той же категории В есть четыре обязательных элемента: эстакада, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка и заезд в бокс задним ходом. И вот кто как принимает», — заявила Шутылева в интервью для «Радио 1».

Сейчас обновленная система по сути проходит обкатку, считает президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Это фактически тот подготовительный период, которого многие автошколы лишились. Сейчас желающие получить права сдают вместо «города» и «площадки» единый экзамен.