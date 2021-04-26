Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику

Чешские социальные сети бурлят после заявления президента Милоша Земана о том, что в службах безопасности и информации Чехии не было никаких доказательств присутствия россиян при взрывах на складе во Врбетице. Большинство пользователей чешского сегмента интернета сходятся во мнении, что Прага продемонстрировала покорность по отношению к США и ЕС.

Многие чешские пользователи сети пристыдили власти за такое слепое следование в фарватере политики Вашингтона.

«С момента нашего вступления в НАТО и ЕС в СМИ происходили одна манипуляция за другой, так что ложь о Врбетице, вероятно, никого не удивляет», — пишет пользователь Komín.

Другой комментатор отмечает, что президент Земан — единственный чешский политик, заботящийся об интересах страны.

«Врбетица и агенты из России — это политическая новостная игра Михаила Коуделка и компании, чтобы дискредитировать, а затем отстранить Милоша Земана, последнего по-настоящему чешского президента, от управления государством и политики», — отметил комментатор janj.

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Пользователь Datel сокрушается из-за того, что для вакцинации российским «Спутником V» ему придется ехать в Германию.

«Служба безопасности и информации (BIS) уже 30 лет ведет себя как кучка дилетантов. Наши политики своим раболепным и покорным поведением по отношению к США и НАТО заслужили презрение многих наших граждан, может быть, даже большинства. Я лично хотел, чтобы мне сделали прививку «Спутником V». Похоже, мне придется уехать в Германию. Германия заказала вакцину и строит «Северный поток — 2», — пишет пользователь Datel.

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Другой комментатор обрушился с критикой на чешского экономиста Маркету Шихтаржову, которая заявила в своем интервью о том, что Чехии не стоит бояться обострения отношений с Россией, так как она является пародией на сверхдержаву.

«Госпожа Шихтаржова, вы совершенно не в себе, — подчеркнул комментатор mirekMS. — Россия — это пародия на прошлое? По системам вооружения они на целое поколение опережают остальных. Оружие электромагнитного импульса, ракетные комплексы, против которых нет никакой защиты. А экономически? Россия живет сама по себе, это единственная страна в мире, которая самодостаточна в сырьевом отношении. Что еще нужно гражданину?»

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В свою очередь, российский политолог Сергей Марков объяснил ФАН, почему раз за разом повторяется один и тот же сценарий: простые жители поддерживают Россию, а политики, не разобравшись в сути дела, спешат признать нашу страну виновной. По словам политолога, страны, являющиеся членами НАТО и ЕС, во многом потеряли свой суверенитет, передав его наднациональным структурам.

«Спецслужбы этих стран во многом контролируются не столько правительством Чехии, сколько спецслужбами США, Великобритании и Канады — это главная тройка, — подчеркнул Марков. — Соответственно, они принимают решения в соответствии с интересами не населения Чехии, а спецслужб».

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Эксперт отметил, что с самого начала «дела Врбетице» всем разумным наблюдателям была ясна фантастичность сказок о том, что российская военная разведка якобы взрывает военные склады на территории Чехии. Марков добавил, что президент Чехии — один из немногих политиков, которые все-таки отстаивают интересы своего народа.

«Это классический пример: Чехия заинтересована в хороших отношениях с Россией, чтобы интенсивно развивался въездной туризм, чтобы были другие экономические проекты с Россией, — заявил политолог. — А политические структуры, во многом утратившие суверенитет, отражают не только интересы народа Чехии, но и интересы наднациональных структур».

Марков добавил, что в условиях глобализации происходит деградация демократической политической системы, когда политические элиты и некоторые важные структуры типа спецслужб перестают выражать интересы народа.

Ранее стало известно, что доказательств присутствия неких якобы россиян на военном складе в деревне Врбетица не было в отчетах Службы безопасности и информации Чехии. Об этом рассказал чешский президент Милош Земан во время телеобращения на фоне инцидента в деревне в 2014 году по каналам Prima и CNN Prima NEWS.​​​​​​

Председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, сенатор Андрей Климов отметил, что речь Земана, не укладывающаяся в общую канву чешской политики, вряд ли понравится Вашингтону — по его мнению, американские лоббисты в Праге будут «мстить» президенту Чехии за чересчур дружелюбный фон послания.