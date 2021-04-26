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Диетолог развеял миф об опасности картофеля для здоровья человека

Общество
Диетолог развеял миф об опасности картофеля для здоровья человека
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Многие демонизируют картофель, старательно избегая его при диетах. В действительности этот овощ не так опасен, заявил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Картофель — это овощ, насыщенный углеводами и крахмалом, распадающимся в организме до сахаров. То же самое происходит с любыми другими углеводистыми продуктами вне зависимости от способа их приготовления. Например, гречка или овсянка превратятся в сахар.

В этот понедельник, 26 апреля, по всему миру отмечают Международный день варки картофеля. Особых хитростей при приготовлении этого продукта нет. Если хочется пожарить картофель, то предварительно следует замочить его в холодной воде. Таким способом можно избавиться от лишнего крахмала, отметил Роман Пристанский в беседе с «Радио 1».

Как и любые другие углеводы, картофель не стоит употреблять за четыре или пять часов до сна. Благодаря этому ночью уровень сахара в крови нормализуется. По возможности количество жареного картофеля следует сократить. Чрезмерное употребление такого блюда может привести к появлению лишнего веса.

продукты картофель пристанский
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