Диетолог развеял миф об опасности картофеля для здоровья человека

Москва, 26 апреля. Многие демонизируют картофель, старательно избегая его при диетах. В действительности этот овощ не так опасен, заявил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Картофель — это овощ, насыщенный углеводами и крахмалом, распадающимся в организме до сахаров. То же самое происходит с любыми другими углеводистыми продуктами вне зависимости от способа их приготовления. Например, гречка или овсянка превратятся в сахар.

В этот понедельник, 26 апреля, по всему миру отмечают Международный день варки картофеля. Особых хитростей при приготовлении этого продукта нет. Если хочется пожарить картофель, то предварительно следует замочить его в холодной воде. Таким способом можно избавиться от лишнего крахмала, отметил Роман Пристанский в беседе с «Радио 1».

Как и любые другие углеводы, картофель не стоит употреблять за четыре или пять часов до сна. Благодаря этому ночью уровень сахара в крови нормализуется. По возможности количество жареного картофеля следует сократить. Чрезмерное употребление такого блюда может привести к появлению лишнего веса.