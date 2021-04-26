Рекордный рост продемонстрировали акции «Сбера»

Москва, 26 апреля. Цена обыкновенных акций Сбербанка обновила исторический максимум.

Обыкновенные акции Сбербанка подорожали до 296 рублей за одну штуку. Это новый исторический рекорд ценных бумаг финансовой организации. Об этом пишет РБК.

Акции возросли в цене во время торгов 26 апреля в понедельник. Котировки «Сбера» повысились до 296,34 рубля, ценные бумаги стали стоить дороже на 1%. Впоследствии рост был скорректирован до 293,8 рубля.

Прежний рекорд был установлен Сбербанком 12 января 2021 года. Тогда обыкновенные акции компании поднялись до 296,07 рубля за одну ценную бумагу. Примечательно, что привилегированные акции банка тоже выросли в цене. Стоимость данного вида бумаг повышалась до 281,67 рубля. Исторический максимум был установлен привилегированными акциями «Сбера» 23 апреля, тогда котировки достигали на максимуме 279,80 рубля. Известно, что Сбербанк направит держателям ценных бумаг 422,37 млрд рублей дивидендов в этом году.

Некоторое время назад Сбербанк и Mail.ru Group обратились к российским властям за получением разрешения на раздел активов. В кредитной организации назвали Mail.ru Group равноправным партнером в совместном предприятии.