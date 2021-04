Байдена обвинили в попытке лишить американцев гамбургеров

Вашингтон, 26 апреля. Гражданам США, возможно, придется сократить потребление мяса до менее чем двух килограммов в год, если президент Джо Байден реализует свои планы по сокращению выбросов углекислого газа. Инициатива американского лидера может кардинальным образом отразиться на жизни простых американцев, утверждает британское издание Daily Mail.

How Biden's climate plan could limit you to eat just one burger a MONTH, cost $3.5K a year per person in taxes, force you to spend $55K on an electric car and 'crush' American jobs https://t.co/CMzdUjADcF via @MailOnline — Climate Realists (@ClimateRealists) April 23, 2021

О своих инициативах американский президент заявил 22 апреля на открытии климатического саммита в Вашингтоне. Согласно планам Байдена, Америка к 2030 году должна на 50% сократить выбросы углекислого газа, а к 2050 году и вовсе уменьшить их до нуля.

Today, President Biden brought together 40 world leaders for the Leaders Summit on Climate and announced an ambitious new goal of cutting U.S. greenhouse gas emissions in half by 2030. pic.twitter.com/8sGGIJw21P — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2021

Хотя Байден не стал раскрывать подробности своей климатической инициативы, в Daily Mail сделали прогноз, чем могут обернуться эти планы для простых американцев. Во-первых, им придется сократить потребление красного мяса на 90% и вдвое уменьшить потребление других продуктов животного происхождения. В результате средний американец сможет употребить примерно один бургер среднего размера в месяц.

По мнению экспертов из Школы государственной политики Мэриленда, среди возможных мер частью политики Байдена также может стать перевод населения на электромобили. Для эффективного снижения выбросов необходимо, чтобы более 65% новых автомобилей и 10% грузовиков, которые покупают американцы, были электрическими. Пока их продажи составляют не более 2% от общего числа машин.

И третья инициатива — это оснащение домов электрическими тепловыми насосами. Для достижения поставленной Байденом цели на такое отопление необходимо будет перевести не менее 25% домов. Средняя стоимость переоборудования дома составляет 5,6 тыс. долларов.

Информационный вброс

Сам Байден никогда не говорил, что собирается ограничить количество мяса на прилавках. Тем не менее после публикации Daily Mail известные американские политики высказались у себя в соцсетях.

Сообщение прокомментировала член палаты представителей США от штата Колорадо и конгрессвумен Лорен Боберт.

«Климатический план Джо Байдена включает сокращение 90% красного мяса к 2030 году. Они хотят ограничить нас примерно четырьмя фунтами в год. Почему бы Джо не держаться подальше от моей кухни?» — написала она у себя на странице в Twitter.

Joe Biden’s climate plan includes cutting 90% of red meat from our diets by 2030. They want to limit us to about four pounds a year. Why doesn’t Joe stay out of my kitchen? — Lauren Boebert (@laurenboebert) April 24, 2021

Дональд Трамп — младший тоже высказался по поводу материала Daily Mail и заявил, решительно отказывается идти на такие жертвы.

«Я почти уверен, что только за вчерашний день съел четыре фунта красного мяса. Это будет жесткое НЕТ с моей стороны», — написал он.

I’m pretty sure I ate 4 pounds of red meat yesterday. That’s going to be a hard NO from me. https://t.co/wvGC19cN6R — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 24, 2021

На информационный вброс поддался даже губернатор Техаса Грег Эббот: он написал, что в его штате такого не будет.