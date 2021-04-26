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Бросивший мать своей дочери Данила Козловский живет с Оксаной Акиньшиной

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Шоу-бизнес
Бросивший мать своей дочери Данила Козловский живет с Оксаной Акиньшиной
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Москва, 26 апреля. Вскрылись новые подробности отношений актера и режиссера Данилы Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной. Оказалось, что звезды кино живут вместе.

Сообщения о романе Козловского и Акиньшиной появились еще в прошлом году. Предполагалось, что ради актрисы режиссер бросил возлюбленную Ольгу Зуеву, являющуюся матерью его дочери Оды Валентины.

Актер предпочитает не разглашать подробности личной жизни и информацию о расставании с Зуевой подтвердил лишь в недавнем интервью. Бывшая возлюбленная Козловского живет в США вместе с дочерью, а артист иногда их навещает.

В России же, как пишет Telegram-канал «Героиня Татлера», актер живет с Акиньшиной. По данным инсайдеров, звезды съехались еще до выхода проморолика фильма «Чернобыль», срежиссированного Козловским. Актер и актриса также вместе снимались в этом фильме.

Официально ни Козловский, ни Акиньшина сообщения о романтических отношениях не подтверждали. Они вместе вышли в свет на премьере фильма «Чернобыль», но при этом старались держаться как коллеги.

Данила Козловский ранее показал снимки прогулки с маленькой дочерью. Судя по кадрам, актер наслаждается временем, проведенным с девочкой, живущей вдали от отца.

актеры козловский акиньшина
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