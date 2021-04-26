Посол России в Египте обсудил развитие туризма с правительством африканской страны

Каир, 25 апреля. Посол России в Египте Георгий Борисенко обсудил с министром туризма и древностей Халедом аль-Анани вопросы развития индустрии путешествий в стране.

Африканский чиновник начал встречу с подтверждения полной готовности Египта к приему туристов из России и других стран. Он сообщил, что за последние месяцы значительно возросло число гостей, прибывающих на курорты Южного Синая и Красного моря.

Аль-Анани отметил, что рост потока отдыхающих говорит о стабилизации египетского направления в туризме и повышении его международного имиджа с точки зрения безопасности и комфорта.

Борисенко подтвердил любовь граждан РФ к Египту и его культурному наследию. Он отметил важность этого направления для россиян, которые с детства изучают включенную в школьную программу историю египетской цивилизации.

Каир рассчитывает привлечь более миллиона туристов из России в 2021 году. Во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси стороны выразили намерение разрешить прямые рейсы между странами.