Тунисский журналист пошутил про призывы ООН вывести наемников из Ливии

Известный журналист Самер Аль-Атруш, работающий в Тунисе, опубликовал в своем Twitter призыв к международным организациям, требующим вывода наемников из Ливии, добавлять к этим заявлениям оговорку «только не возвращайтесь потом в свою страну и не убивайте своих президентов».

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Далее он добавил, что СБ ООН следует принять резолюцию, в которой Совет призовет ливийских наемников «быть столь любезными оставаться в Ливии».

Представитель прессы таким образом отреагировал на новость об убийстве президента Чада Идриса Деби и реакцию на нее мировой общественности.

В Ливии, присутствует, в частности, большое количество наемников из Турции. Ранее глава МИД Правительства национального единства Наджла Мангуш заявила, что Триполи намерено положить конец присутствию турецких сил в стране.