Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 19:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Весь мир
Члены арабских племен присоединились к правительственному ополчению в Сирии
19:37
Общество
Священник РПЦ Христич рассказал о мерах безопасности в церквях на Пасху
19:37
Армия
В Карачаево-Черкесии проходят соревнования кинологов «Верный друг»
19:35
Происшествия
Мальчика в синих ботинках несколько дней ищет полиция Петербурга
19:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Ялинга
19:32
Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
19:30
Шоу-бизнес
Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей
19:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нефролог Земченков из Петербурга останется под арестом до 27 июля
19:29
Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
19:28
Политика
Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство
19:27
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
19:24
Политика
Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет
19:21
Весь мир
Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде
19:20
Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
19:20
Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
19:19
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди
19:19
Экономика
Стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay выросла в апреле
19:16
Политика
Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику
19:15
Общество
Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе
19:14
Шоу-бизнес
Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен
Все новости

Тунисский журналист пошутил про призывы ООН вывести наемников из Ливии

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 19:39
Весь мир
Тунисский журналист пошутил про призывы ООН вывести наемников из Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Известный журналист Самер Аль-Атруш, работающий в Тунисе, опубликовал в своем Twitter призыв к международным организациям, требующим вывода наемников из Ливии, добавлять к этим заявлениям оговорку «только не возвращайтесь потом в свою страну и не убивайте своих президентов».

Тунисский журналист пошутил про призывы ООН вывести наемников из Ливии
twitter.com  / 

Далее он добавил, что СБ ООН следует принять резолюцию, в которой Совет призовет ливийских наемников «быть столь любезными оставаться в Ливии».

Представитель прессы таким образом отреагировал на новость об убийстве президента Чада Идриса Деби и реакцию на нее мировой общественности.

В Ливии, присутствует, в частности, большое количество наемников из Турции. Ранее глава МИД Правительства национального единства Наджла Мангуш заявила, что Триполи намерено положить конец присутствию турецких сил в стране.

ливия твиттер
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 180241 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 176020 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 67202 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 45204 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 38539 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Весь мир / Тунисский журналист пошутил про призывы ООН вывести наемников из Ливии
Рейтинг@Mail.ru