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Председатель собрания депутатов в Дагестане опроверг слухи об отставке главы района

Общество
Председатель собрания депутатов в Дагестане опроверг слухи об отставке главы района
instagram.com  /  @Кумторкалинский район

Махачкала, 26 апреля. Собрание депутатов Кумторкалинского района Дагестана не принимало решение о прекращении полномочий главы муниципалитета Салима Токаева. Распространенный в СМИ документ об этом не имеет юридической силы, сообщается на официальном сайте районной администрации.

Ранее республиканская газета «Черновик» опубликовала материал об удалении главы муниципалитета местными депутатами. Отмечалось, что такое решение было принято на сессии районного собрания, а документ был подписан Юсупом Гаджакаевым, который якобы является председателем собрания депутатов Кумторкалинского района.

«Собрание приняло решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Салима Токаева. Документ за подписью председателя собрания депутатов Кумторкалинского района Юсупа Гаджакаева направлен в адрес врио главы РД Сергея Меликова, спикера Народного собрания РД Хизри Шихсаидова, а также других компетентных лиц», — говорится в материале «Черновика».

В ответ на эту публикацию на сайте администрации Кумторкалинского района появилось сообщение, подписанное председателем муниципального собрания депутатов Расулом Солтаналиевым. В нем утверждается, что Гаджакаев не имел полномочий для издания каких-либо решений, так как с сентября прошлого года не является главой местного депутатского корпуса.

«Этот документ — намеренное распространение дезинформации с целью введения в заблуждение, и не несет в себе юридической силы. С 11 по 13 сентября 2020 года были проведены выборы депутатов сельских поселений, так как срок полномочий предыдущих депутатов истек. Новый состав депутатов сельских поселений был делегирован в районное собрание для создания седьмого созыва собрания депутатов во главе с председателем Расулом Солтаналиевым», — отмечается в сообщении на сайте районной администрации.

Салим Токаев возглавляет Кумторкалинский район с октября 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника железнодорожной станции «Махачкала».

Ранее ФАН сообщал, что на территории Кумторкалинского района произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр сейсмособытия находился под землей на глубине восьми километров.

россия дагестан кумторкалинский район
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