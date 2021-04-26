Военнослужащие в форме времен ВОВ пройдут маршем по авиабазе Хмеймим в День Победы

Дамаск, 26 апреля. Парад Победы на российской авиабазе Хмеймим впервые пройдет с участием исторических коробок: военнослужащие будут одеты в красноармейскую форму времен Великой Отечественной войны.

Как отметил начальник вещевой службы группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии Алексей Бабников, в торжественном военном параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут принимать участие три исторических коробки. В каждой из них будет маршировать по 18 человек.

«Будет у нас три коробки — военнослужащих Сухопутных войск, Военно-морского флота и Военно-воздушных сил в форме одежды Великой Отечественной войны», — сообщил Бабников.

В данный момент историческая военная форма уже находится на авиабазе. Подгонка одежды проводится под каждого военнослужащего индивидуально. Помимо этого стало известно, что возглавлять парад будет легендарный танк Т-34.

Ранее на российской авиабазе в Сирии проходило торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества. Причем незадолго до этого системы ПВО отразили атаку реактивных систем залпового огня по базе, передает сайт 360tv.ru.