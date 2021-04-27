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Конфликт между Чехией и Россией может негативно сказаться на туризме

Политика
Конфликт между Чехией и Россией может негативно сказаться на туризме
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 26 апреля. До пандемии для Чехии Россия была в первой десятке стран, откуда приезжают туристы. Если дипломатический конфликт не разрешится до завершения пандемии и открытия границ, туризм в Чехии сильно пострадает. Об этом в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил депутат Госдумы Владимир Катенев.

«Полмиллиона россиян летом едут не на берег Черного моря, а посещают Чехию. Кстати, по количеству дней они проводят там больше дней и ночей, чем соседи из европейских стран. Конечно, конфликт скажется негативно, туристический поток уменьшится, это 100%», — считает политик.

Напомним, до пандемии для Чехии Россия была в первой десятке стран, откуда приезжают туристы. По данным статистического офиса Чехии, в 2019 году в стране побывали 564,8 тысячи россиян. По числу ночей, проведенных в чешских отелях в 2020 году, туристы из России заняли четвертое место (536,2 тысячи ночевок).

«Я думаю, что мы все-таки выйдем на сближение наших контактов, это очень важный момент, но нужно не забывать про шенген, благодаря которому можно будет посещать европейские страны. К тому же электронные визы полностью упрощают все процедуры. Политика не должна мешать туризму и бизнесу. Будем надеяться на восстановление отношений», — заявил Катенев.

Ранее писатель Николай Стариков объяснил, почему Прага провоцирует обострение отношений с Москвой. Он заявил, что чешское правительство хочет выслужиться перед США, поэтому провоцирует нашу страну. При этом ответ России был крайне жестким на фоне скандального заявления президента Штатов Джо Байдена, ввода санкций против РФ и высылки дипломатов из Вашингтона.

россия чехия туризм дипломатический конфликт чехия и россия
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