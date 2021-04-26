Украинские звезды посвятили песню 35-летию трагедии на Чернобыльской АЭС

Киев, 26 апреля. Алексей Потапенко, известный как Потап, вместе со своими украинскими коллегами записал сингл в память о страшной катастрофе, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Композиция была написана по инициативе Министерства культуры Украины к 35-летию трагедии на Чернобыльской АЭС. Слова и музыку песни под названием «Вальс 86» написали Потап, Владимир Кагарлык, Инга Кагарлык и Алина Паш. В создании трека также участвовали группа MOZGI, Сергей Бабкин, DOROFEEVA, Тарас Тополя и Юлия Санина.

«Важно вспомнить, что память о зоне подогревают различными способами: выпускают игры и сериалы, книги и картины. <...> Это никогда не будет забыто. О трагедии Чернобыля должны продолжать говорить, петь, снимать кино. Ведь она навсегда вписана в нашу историю», — написал министр культуры Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Техногенная авария произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. На четвертом энергоблоке прогремел мощный взрыв, который разрушил крышу здания , а также сам атомный реактор. Образовавшееся радиоактивное облако накрыло часть территории Украины, России, Белоруссии и ряда европейских стран.

По мнению экспертов, радиоактивное заражение затронуло 207,5 тысячи квадратных километров. В Минкультуры Украины недавно высказали мнение, что Чернобыль должен попасть в список мирового наследия ЮНЕСКО.