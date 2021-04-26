Режиссер Артем Мазунов: На съемках нам повезло с психофизикой Даниила Страхова

Известный российский актер и режиссер Артем Мазунов заявил ФАН, что он быстро нашел общий язык с актером Даниилом Страховым, и всем повезло с его психофизикой.

Уроженец Комсомольска-на-Амуре в эксклюзивном интервью рассказал подробности съемок телесериала «Капкан для монстра», премьера которого состоится в понедельник вечером в эфире канала НТВ.

— Артем, в чем главный замысел этого проекта?

— Сразу скажу, что наша основная история — реальные события, происходившие не так давно. Мы позволили себе, конечно, некий художественный вымысел. Но, в принципе, основные ключевые моменты — это то, что случилось по-настоящему. Мы рассказываем историю от лица нашего главного героя.

Все началось с того, что были убиты сотрудник СОБРа и вся его семья — это является у нас отправной точкой, отправным событием. Главный герой всеми правдами и неправдами пытается участвовать в этом расследовании, несмотря на то, что убитый — его сводный брат. Как всем известно, родственникам такие дела расследовать не разрешают.

— Конфликт интересов?

— Да. В общем, этому следователю тоже есть за что сражаться и с чем бороться, в том числе, в бюрократическом поле. В то же самое время мы покажем наших злодеев, как бы чуть-чуть их раскроем — может быть, немного раньше времени — дав, тем самым, зрителям несколько сюжетных линий, за которыми им тоже будет очень интересно наблюдать, со всеми этим сюжетными поворотами и так далее.

— То есть получается, что зрители в итоге будут гадать, кто главный негодяй?

— Все правильно. В том числе. Мы, конечно, будем давать немного интриги. Ранее уже проверяли отснятое на фокус-группах, и люди не все и не всегда догадывались, кто злодей (смеется). Пока мы это дело, действительно, им не обозначали.

Каждый раз после того, как показывали даже материал на пробу, народ уже такой: «Ну, что дальше-то?» Я еще не успел смонтировать следующие серии, а уже такая интрига стояла! Ну, это здорово, на самом деле. Потому что немногие фильмы сейчас могут именно в своем сюжете похвастаться такой вот очень сильной интригой.

Плюс ко всему, при съемке именно в Ростове, есть, как оказалось, очень много в Ростовской области и в Краснодарском крае замечательных артистов. С ними, я надеюсь, будем и дальше сотрудничать.

Пресс-служба телеканала НТВ /

— То есть вы брали кого-то из местных, да?

— Да-да, и эти ребята со всем хорошо справились.

— Снимали, в основном, в Ростовской области?

— В самом Ростове-на-Дону и в его окрестностях, слишком уж далеко мы не уезжали. При всем при этом, дело в том, что реальные события происходили не так далеко от этого региона. На Ставрополье все было.

— Вы впервые как режиссер, да и как актер тоже, столкнулись с Даниилом Страховым, который играет главную роль. Как вам с ним работалось?

— Мы с Даней сразу нашли общий язык, потому что он человек очень такой подробный, так как много и плодотворно работает в театре. Поэтому нам просто очень повезло с его, скажем так, психофизикой. Страхов абсолютно попал в точку касательно своего персонажа, потому что тот вдумчивый, достаточно замкнутый и тому подобное.

При всем при этом, Даня не любит фотографироваться, не любит, когда его снимают со стороны во время репетиций дублей, — он достаточно сильно погружается в работу, что-то редактирует, прям вот дословно, придирается к каждой запятой (смеется).

Но, тем не менее, с ним достаточно просто работалось, потому что я знал, чего хочу, и мы четко наметили вектор развития.

— Каким в итоге получился герой Страхова — следователь Сергей Ковалев?

— Мне кажется, нам удалось показать в его персонаже, — а у меня как бы есть такое кредо, скорее, даже актерское, — что «во всем хорошем ищи плохое и во всем плохом ищи хорошее».

Мы пытались сделать то же самое — как с этой точки зрения показать главных злодеев, не лишенных каких-то человеческих чувств и качеств. Но при этом нисколько не оправдывая их и их поступки.

Нашему главному герою, который, казалось бы, должен быть стерильно положительным персонажем, тем не менее, тоже приходилось идти на какие-то служебные преступления. На подлог, например. То есть этот Ковалев — не во всем такой уж прям чистенький. Мне кажется, такие вещи всегда играют на глубину персонажа.

Пресс-служба телеканала НТВ /

— У всех есть не только, образно выражаясь, светлые стороны, но и темные?

— Конечно! У каждого человека есть свои скелеты в шкафу. Каким бы положительным ты ни был, все равно найдется что-то, что хочется сохранить в тайне.

Вот почему все, скажем, смотрят «Дом-2»?

— Извините, но не все!

— Хорошо, не все (смеется). Это шоу люди смотрят потому, что каждому хочется посмотреть в эту замочную скважину и узнать, как и чем живет и дышит тот или иной герой в свободное от работы время.

— Давайте поговорим о вас. Вы сначала стали актером, а потом — режиссером, а еще вы монтажер и сценарист. Я заметил, что практически в каждой своей режиссерской работе вы кого-то играете. И «Капкан для монстра» — не исключение. Это ваше актерское амплуа никак не дает о нем забыть? Или вы в качестве режиссера все равно хотите быть еще чуть-чуть и актером? В вас как бы борются эти две ипостаси?

— Ну, они совсем даже не борются, нет, они помогают друг другу (смеется)! Потому что, если играю там какого-то персонажа, то, как режиссер, я понимаю, что именно вот так тот и должен выглядеть. Если я чего-то не могу донести другому человеку, то лучше сам воплощу это на экране.

В то же время мне удобнее находиться там, внутри кадра, и вблизи контролировать партнеров. То есть тут получается абсолютно взаимовыгодное сотрудничество, скажем так, с самим собой (смеется).

— Вот вы стоите на съемочной площадке и говорите: «Иванов, ну-ка встань здесь вот так, а ты, Петров, поверни голову чуть-чуть туда». Так?

— И это тоже, но самое главное — выдержать паузу, например, в диалогах или, наоборот, как-то динамичнее сделать действо. В общем, режиссер в кадре — это тоже всегда хорошо, особенно если он еще и роль играет (смеется).

Пресс-служба телеканала НТВ /

16-серийный проект «Капкан для монстра» рассказывает о следователе Сергее Ковалеве, который, расследуя гибель сводного брата и членов его семьи, сталкивается с настоящими монстрами — бандитами, совершающими жестокие убийства сразу в нескольких областях. В главной роли — Даниил Страхов, в сериале также снялись Людмила Артемьева, Алина Ланина, Зоя Мансурова, Владимир Скворцов, Александр Лырчиков, Константин Адаев, Гурам Баблишвили, Андрей Стоянов, Ксения Хаирова и другие. Премьера состоится на канале НТВ в понедельник в 19.40 по московскому времени.

Артем Мазунов снялся более чем в тридцати кинофильмах и телесериалах, таких как «Дикий» (четыре сезона), «Игра на выбывание», «Тайный знак», «Царь», «Батюшка»», «Белая ворона» и других. Как режиссер он также снял такие проекты как «Путь к себе», «Допустимые жертвы», «Поселенцы» и другие.

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