Жители регионов РФ смогут поучаствовать в открытом голосовании по благоустройству

Москва, 26 апреля. Минстрой РФ и «Единая Россия» запустили для россиян открытое голосование по выбору проектов по благоустройству регионов страны, сообщили в пресс-службе партии.

Участники опроса смогут проголосовать в онлайн-формате или прийти в общественные приемные «Единой России». Сейчас такие пункты есть в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, до конца недели они откроются и в других регионах страны.

Волонтерские центры партии помогут организовать голосование. Добровольцы будут приезжать в самые удаленные части России, чтобы узнать мнение местных жителей по проектам. Вовлеченность россиян в организацию голосования говорит о большом интересе к мероприятию, отметил министр строительства Ирек Файзуллин.

Программы по благоустройству российских регионов разрабатываются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Порядка 83 тыс. дворов и общественных пространств благоустроили с начала 2017 года. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», следует из сообщения.

Власти Югры направят дополнительные 811 млн рублей на благоустройство региона. Из них почти 330 млн руб. направят на реализацию проектов-победителей конкурса лучших в категории создания комфортной городской среды.