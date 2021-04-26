Британцы высмеяли поход Королевского флота в Черное море

Лондон, 26 апреля. Великобритания направит на операцию в Черное море авианосную группу во главе с кораблем Queen Elizabeth. По мнению газеты Daily Mail, так Лондон демонстрирует свою силу Путину.

Резонансной новостью на прошлой неделе поделилась газета Daily Mail, указав, что поход назначен на май. Авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов прибудет в Черное море вместе с восьмью истребителями F-35B на борту, При этом Queen Elizabeth не будет заходить в Черное море. Однако в Daily Mail посчитали, что развертывание «Большой Лиззи» приведет Кремль в ярость, издание цитирует «ПолитРоссия». Читатели подняли СМИ на смех и посоветовали британским морякам взять с собой сантехника.

«Я уверен, что русские будут в ужасе от нашей демонстрации силы <...> На самом деле нет. Сменявшие друг друга правительства сократили численность вооруженных сил до опасно низкого уровня», — посетовал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что над флотилией НАТО в Черном море «Путин только посмеется», а состояние британского флота в целом удручающе.

Некоторые участники дискуссии прямо указали, что Лондон не сможет устроить «демонстрацию силы» всего с парочкой самолетов и авианосцем против Черноморского флота, и призвали власти Великобритании сосредоточиться на внутренних проблемах страны, а не на старых амбициях бывшей грозы морей.

По мнению же иранских СМИ, российская сторона уже ясно дала понять западным партнерам, что не потерпит провокаций у своих территориальных вод.



Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что Россия временно закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.