Стилист Александр Рогов оценил наряды на церемонии кинопремии «Оскар»

Москва, 26 апреля. Звездный стилист и телеведущий Александр Рогов высказался по поводу нарядов, которые выбрали зарубежные актрисы для церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Актриса Риз Уизерспун появилась на красной ковровой дорожке в рубиновом платье в складку. По мнению модного эксперта, звезда фильма «Блондинка в законе» неудачно подобрала аксессуары.

«На ней какое-то простоватое платье, еще и с какими-то этническими украшениями, ремешком», — отметил Рогов.

Очень понравился стилисту яркий наряд 24-летней Зендаи, которая стала ведущей церемонии. Эксперт пояснил, что желтое платье актрисы прекрасно сочеталось с ее прической.

«Это великолепное платье хорошо смотрится с такими пляжными локонами», — пояснил телеведущий.

Звезду сериала «Большая маленькая ложь» Лору Дерн Рогов стилист похвалил за смелость. Юбка платья актрисы выглядела очень экстравагантно. Наряд знаменитости модному эксперту понравился, однако, по его мнению, укладка Дерн не подошла к образу.

«Лора Дерн как будто просто нарвала страусиных перьев для платья. На самом деле интересное, рискованное решение. Мне нравится, когда рискуют. Потрясающее платье, но я бы сделал к нему другую прическу», — цитирует стилиста «Телепрограмма».

На церемонии вручения «Оскара» на красной ковровой дорожке блистали не только актрисы, но и актеры. Например, на мероприятии появился Брэд Питт после слухов о тяжелой болезни.