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Российский ФБР изучит дело об убийстве полицейскими афроамериканца в Вашингтоне

Весь мир
Российский ФБР изучит дело об убийстве полицейскими афроамериканца в Вашингтоне
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Сиэтл, 26 апреля. Афроамериканец Дженоа Дональд из города Ванкувер был застрелен полицейскими в штате Вашингтон. На обстоятельства гибели 30-летнего американца обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) в своем Telegram-канале.

Сотрудники офиса шерифа округа Кларк остановили автомобиль Дональда в районе городка Хэйзел-Делл из-за разбитой фары. Переговорив с мужчиной, один из офицеров вернулся к полицейской машине. В этот момент помощник шерифа якобы заметил в автомобиле афроамериканца «что-то похожее на оружие» и приказал Дональду поднять руки.

Дальнейшие события восстановлены только по словам полицейских: когда Дональд поднял руки, в них были сотовый телефон и металлические плоскогубцы. По какой-то причине автомобиль, рядом с которым стоял мужчина, начал двигаться. После предупреждения полицейский произвел два выстрела.

Оружия в ходе обыска автомобиля обнаружено не было. Дженоа Дональд неделю провел в больнице на аппарате искусственного жизнеобеспечения и скончался 11 февраля 2021 года. Его семья призвала местную афроамериканскую общину не проводить никаких протестных акций.

Расследование дела продолжается. Полицейский, застреливший 30-летнего афроамериканца, вернулся к работе. Адвокат семьи погибшего осудил действия полиции.

«Применение летального оружия должно быть крайней мерой. И с легальной, и с этической точки зрения, — заявил адвокат семьи Дональда. — На месте было трое тренированных офицеров при полном вооружении. У них были электрошокеры, перцовые баллончики и другие несмертельные средства. Не было никакой веской причины стрелять Дженоа в голову».

Семья афроамериканца намерена подать в суд на полицию после окончания расследования. Фонд борьбы с репрессиями готов оказать необходимую информационную и правовую помощь. Российский ФБР направил запросы в связи с данным случаем полицейского насилия президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.

Фонд борьбы с репрессиями был создан при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Организация видит своей миссией помощь пострадавшим от полицейского насилия во всех странах мира и восстановление справедливости в подобных случаях.

сша полицейское насилие в США Дженоа Дональд
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