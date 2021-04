Российский ФБР изучит дело об убийстве полицейскими афроамериканца в Вашингтоне

Сиэтл, 26 апреля. Афроамериканец Дженоа Дональд из города Ванкувер был застрелен полицейскими в штате Вашингтон. На обстоятельства гибели 30-летнего американца обратил внимание российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) в своем Telegram-канале.

Сотрудники офиса шерифа округа Кларк остановили автомобиль Дональда в районе городка Хэйзел-Делл из-за разбитой фары. Переговорив с мужчиной, один из офицеров вернулся к полицейской машине. В этот момент помощник шерифа якобы заметил в автомобиле афроамериканца «что-то похожее на оружие» и приказал Дональду поднять руки.

Дальнейшие события восстановлены только по словам полицейских: когда Дональд поднял руки, в них были сотовый телефон и металлические плоскогубцы. По какой-то причине автомобиль, рядом с которым стоял мужчина, начал двигаться. После предупреждения полицейский произвел два выстрела.

Оружия в ходе обыска автомобиля обнаружено не было. Дженоа Дональд неделю провел в больнице на аппарате искусственного жизнеобеспечения и скончался 11 февраля 2021 года. Его семья призвала местную афроамериканскую общину не проводить никаких протестных акций.

Memorial graffiti in Portland, Oregon for #JenoahDonald, a 30-year-old African-American man who was murdered by cops in Vancouver, Washongton on Feb 4th 2021 pic.twitter.com/PpvMsHOr5X