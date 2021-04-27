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Профсоюзы в современной России обсудят в медиацентре «Патриот»

Весь мир
Профсоюзы в современной России обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Шмелева

В среду, 28 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Зачем современной России нужны профсоюзы?».

Нас ожидает День всех трудящихся, когда профсоюзы по всей России на первомайские демонстрации выводят сотни тысяч граждан. В нашей стране достаточно развитое законодательство, которое позволяет профсоюзам эффективно работать, однако далеко не всем очевидна польза от этого движения.

Подобный кризис доверия к профсоюзам есть и за пределами России. Например, работники гигантского склада Amazon в Алабаме отклонили идею создания профсоюза.

В рамках нашего эфира мы расскажем, как работают профсоюзы в России, приведем примеры, когда удалось защитить интересы трудовых коллективов и отдельных сотрудников, разберем самые распространенные претензии к профсоюзам.

На эти и другие вопросы ответят эксперты в студии Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

профсоюзы 1 мая день всех трудящихся
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