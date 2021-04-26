Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 19:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:38
Весь мир
Члены арабских племен присоединились к правительственному ополчению в Сирии
19:37
Общество
Священник РПЦ Христич рассказал о мерах безопасности в церквях на Пасху
19:37
Армия
В Карачаево-Черкесии проходят соревнования кинологов «Верный друг»
19:35
Происшествия
Мальчика в синих ботинках несколько дней ищет полиция Петербурга
19:34
Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Ялинга
19:32
Общество
Эксперт по энергетике развеял распространенные заблуждения об опасности АЭС
19:30
Шоу-бизнес
Анна Калашникова задолжала банку 16 миллионов рублей
19:29
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нефролог Земченков из Петербурга останется под арестом до 27 июля
19:29
Общество
Медиагруппа «Патриот» анонсировала пресс-конференцию на тему протестов в США
19:28
Политика
Признание Америкой геноцида армян опечалило турецкое руководство
19:27
Шоу-бизнес
Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отправилась играть в боулинг
19:24
Политика
Мухин: Никто плакать не будет, если ФБК исчезнет
19:21
Весь мир
Армия ЦАР не допустит обострения в республике на фоне кризиса в Чаде
19:20
Наука
Геохимики из Норвегии выяснили, когда образовалась континентальная кора Земли
19:20
Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
19:19
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге закончатся дожди
19:19
Экономика
Стоимость топовых версий моделей Lada Vesta и XRay выросла в апреле
19:16
Политика
Чехи пристыдили власти своей страны за антироссийскую политику
19:15
Общество
Таиланд начнет применять российскую вакцину «Спутник V» в августе
19:14
Шоу-бизнес
Первой супруге Марата Башарова приходилось защищать его от бывших жен
Все новости

Эффективность работы депутатов обсудят в Медиагруппе «Патриот»

Общество
Эффективность работы депутатов обсудят в Медиагруппе «Патриот»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Во вторник, 27 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?». 

27 апреля 1906 года начала свою работу Государственная дума Российской империи. На протяжении многих лет в конце апреля в нашей стране отмечают День российского парламентаризма. 

Отечественная демократия находится под постоянным давлением и атакой деструктивных сил, которые не способны привлечь на свою сторону достаточное количество избирателей. В рамках нашего эфира мы постараемся развеять мифы о российском парламентаризме, расскажем, где в Государственной думе и законодательных собраниях регионов место для дискуссий, узнаем, есть ли польза от парламентской оппозиции и как работает партия большинства.

На эти и другие вопросы ответят эксперты в студии медиацентра «Патриот».

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

депутаты госдума государственная дума парламент
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 180241 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 176020 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 67202 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 45204 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 38539 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Общество / Эффективность работы депутатов обсудят в Медиагруппе «Патриот»
Рейтинг@Mail.ru