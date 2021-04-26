Эффективность работы депутатов обсудят в Медиагруппе «Патриот»

Во вторник, 27 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День парламентаризма в России. Есть ли польза от депутатов?».

27 апреля 1906 года начала свою работу Государственная дума Российской империи. На протяжении многих лет в конце апреля в нашей стране отмечают День российского парламентаризма.

Отечественная демократия находится под постоянным давлением и атакой деструктивных сил, которые не способны привлечь на свою сторону достаточное количество избирателей. В рамках нашего эфира мы постараемся развеять мифы о российском парламентаризме, расскажем, где в Государственной думе и законодательных собраниях регионов место для дискуссий, узнаем, есть ли польза от парламентской оппозиции и как работает партия большинства.

На эти и другие вопросы ответят эксперты в студии медиацентра «Патриот».

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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