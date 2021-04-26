Ливийские активисты распространили в социальных сетях антитурецкий хештег

Активисты социальных сетей запустили хештег #Турция_иди_вон в знак солидарности с призывом министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш вывести всех наемников из страны. С таким заявлением она выступила перед итальянским парламентом во время визита в Рим.

Акция против военного контингента республики стремительно набирает популярность среди пользователей социальных сетей.

«Я не являюсь прирожденным дипломатом. Я пыталась, но так и не научилась красиво выражаться… Но кто не радеет за свою родину? Так что пошла вон!», — написала на своей странице в Twitter директор ливийского спутникового канала 218TV Хода ас-Сарари, поделившись популярным хештегом.

لم اخلق لأكون #دبلوماسية ، حاولت بس ما نعرفش نغرد بنغومة .. فمن لا غيرة له على وطنه ، تبا له .. #تركيا_تطلع_برا — هدى السراري (@Elsrari) April 24, 2021

Акцию против присутствия иностранных наемников в Ливии поддержал также блогер и политический активист Ахмед аль-Мадани.

«Хештег очень популярен. Великий народ Ливии, скооперируйся и вырази протест сторонникам турок! Не останавливайтесь на достигнутом, эхо этого хештега будет иметь значительные последствия», — написал блогер на своей странице в Twitter.

الهاشتاق في انتشار كبير زيدوا تفاعل وردو ع اتباع الاتراك يا شعب ليبيا العظيم #تركيا_تطلع_برا — احمد المدني (@AhmedElmadni) April 24, 2021

Выступая перед парламентом Италии, Наджла Мангуш выразила твердую позицию временной исполнительной власти Ливии в отношении всех без исключения наемников, находящихся на территории страны. Она подчеркнула, что Правительство национального единства уже начало диалог с Анкарой и полно решимости прекратить ее присутствие в стране.