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Ливийские активисты распространили в социальных сетях антитурецкий хештег

Весь мир
Ливийские активисты распространили в социальных сетях антитурецкий хештег
Федеральное агентство новостей  / 

Активисты социальных сетей запустили хештег #Турция_иди_вон в знак солидарности с призывом министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш вывести всех наемников из страны. С таким заявлением она выступила перед итальянским парламентом во время визита в Рим.

Акция против военного контингента республики стремительно набирает популярность среди пользователей социальных сетей.

«Я не являюсь прирожденным дипломатом. Я пыталась, но так и не научилась красиво выражаться… Но кто не радеет за свою родину? Так что пошла вон!», — написала на своей странице в Twitter директор ливийского спутникового канала 218TV Хода ас-Сарари, поделившись популярным хештегом.

Акцию против присутствия иностранных наемников в Ливии поддержал также блогер и политический активист Ахмед аль-Мадани.

«Хештег очень популярен. Великий народ Ливии, скооперируйся и вырази протест сторонникам турок! Не останавливайтесь на достигнутом, эхо этого хештега будет иметь значительные последствия», — написал блогер на своей странице в Twitter.

Выступая перед парламентом Италии, Наджла Мангуш выразила твердую позицию временной исполнительной власти Ливии в отношении всех без исключения наемников, находящихся на территории страны. Она подчеркнула, что Правительство национального единства уже начало диалог с Анкарой и полно решимости прекратить ее присутствие в стране.

турция ливия наемники
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