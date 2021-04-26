Китаец демонстрирует удивительные навыки владения собственным телом

Лю Цзинцзи работал шеф-поваром в ресторане, пока из-за травмы ноги не оказался прикован к постели. Тогда он стал активно упражняться и развивать мышцы рук.

По словам мужчины, он не желал обременять родных своей беспомощностью. Перспектива оказаться в инвалидном кресле пугала и давала дополнительный стимул тренироваться.

«Мне 37 лет. Когда я получил травму, моя семья была против моих тренировок. Но я все равно выполнял простые упражнения, учился стоять на руках. Со временем мои мышцы стали сильнее», — вспоминает Лю.

После восстановления Цзинцзи оказался без работы и не мог позволить себе купить абонемент в спортзал. Но мужчина не расстроился, продолжил активные тренировки. Для своих упражнений китаец использовал подручные и уличные предметы.

«Тренируюсь я обычно дома, для упражнений использую мебель и подручные предметы: столы, скамейки, деревянные палки и прочее. Я сам придумываю себе тренировки, разрабатываю идеи и применяю их на практике», — рассказал спортсмен.

Лю Цзинцзи способен подниматься и спускаться на руках по лестнице, балансировать на стальном шесте, а также свободно передвигаться в позе скорпиона. По словам спортсмена, человеческое тело способно на многое, если усердно его развивать.

«Всем, кто только начал заниматься фитнесом, я хочу пожелать настойчивости и упорства. Не бойтесь уставать, все становится легче с практикой, главное — никогда не сдавайтесь на полпути», — уверен Цзинцзи.

Видео тренировок спортсмена быстро заработали популярность в Интернете. Сейчас у талантливого китайца уже несколько миллионов подписчиков из разных стран.