Новый хетчбэк Toyota GR Corolla получит более мощный двигатель

Токио, 26 апреля. Мощность силового агрегата обновленной Toyota GR Corolla будет больше, чем ожидалось изначально. Об этом сообщают эксперты японского издания CarSensor.

Под капотом новинки разместится трехцилиндровый турбомотор объемом 1,6 литра. Его максимальная производительность составит 300 л.с., что на 32 л.с. больше, чем у GR Yaris. Крутящий момент будет передаваться через шестискоростную коробку передач на обе оси. Вместе с тем распределять мощность на колеса машины будет система интеллектуального полного привода, отмечают автоэксперты.

Первоначально новую Toyota GR Corolla выпустят в кузове хетчбэк, а далее будет выпущена версия в кузове универсал. При этом универсал будет приводить в движение гибридный агрегат, созданный на базе двухлитрового «движка».

Согласно предварительным данным, премьера такого авто состоится в 2022 году. Toyota Corolla GR сможет стать конкурентом спортивных хетчбэков наподобие Honda Civic Type R, Renault Megane R.S Trophy и Hyundai i30 N.

Также недавно был впервые показан на видео новый автомобиль Toyota Land Cruiser 300. Очевидец смог записать видео с паркинга компании Toyota в Японии, где можно насчитать свыше десятка внедорожников, ни на одном из которых нет маскировочной пленки.