Полковник Кнутов назвал бомбардировщик Ту-160М2 «козырем в рукаве» России

Москва, 26 апреля. Модифицированный бомбардировщик Ту-160М2 станет уникальным оружием ВКС России, которое не имеет аналогов в мире. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее сообщалось, что маневры российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь» во время полета над Баренцевым и Норвежским морями заставили самолет НАТО «глотать пыль».

В беседе с Nation News Кнутов подчеркнул, что в настоящее время в России проводится полная модернизация самолетов Ту-160. Планируется, что выпущенная обновленная партия самолетов будет существенно отличаться от уже существующих.

«Благодаря новым двигателям Ту-160М2 сможет развивать скорость 2500 км/час. Возрастет дальность до 15 000 км. Новейшая авионика будет совместима с ПАК ДА. Бомбардировщик получит новейшую систему управления вооружением, бортовое оборудование и ультрасовременное ракетное вооружение», — рассказал военный эксперт.

Благодаря самой передовой системе РЭБ Ту-160 умеет оставаться незаметным при преодолении «вражеских» систем ПВО. На сегодняшний день ни одна страна в мире не имеет аналогичных самолетов, которые имели бы такие же боевые характеристики, резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в Китае рассказали, как Россия применит комплексы РЭБ для создания «мертвых зон». А сайт 360tv.ru писал, что эксперт Юрий Кнутов назвал боевые характеристики российских торпед ТЭ-2.