Россиянам объяснили, какие изменения в закон вступят в силу в мае

Москва, 26 апреля. Жителей России с начала нового месяца ожидает ряд изменений в законодательстве, в том числе упрощенный порядок оформления налогового вычета и перерасчет доплат к пенсиям.

Оформление налогового вычета

Россияне смогут оформить вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку недвижимости и индивидуальным инвестиционным счетам автоматически с 21 мая. Для этого нужно будет только отправить заявку в личном кабинете на портале ФНС. Собирать другие документы не потребуется.

Два теста на коронавирус

Пребывающим в Россию гражданам придется дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Повторный анализ нужно будет провести в течение пяти дней с момента приезда, объяснили в Роспотребнадзоре. Между тестами должно пройти не меньше суток.

Длинные майские праздники

Майские праздники в 2021 году продлили для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Таким образом россияне отдохнут с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Зарплату сотрудникам в период с 4 по 7 мая будут выдавать в обычном, а не повышенном размере.

Выплаты ко Дню Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят выплаты в размере 10 тыс. рублей к 9 Мая. Такая мера коснется порядка 33,2 тыс. россиян, которые принимали участие в военных действиях и проживали на территории РФ и стран Прибалтики, сообщили в Пенсионном фонде.

Доплаты к пенсиям

Ежемесячную прибавку к пенсии с мая начнут выплачивать двум категориям граждан: членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Размер доплат определит Пенсионный фонд России..

Удаленка для пожилых сотрудников

Работа на удаленке для лиц старше 65 лет станет не обязательной, а рекомендательной с 1 мая. Пожилые граждане входят в группу риска по коронавирусу. Теперь решение о режиме работы будут принимать рекрутеры в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Цены на сахар

Срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар заканчивается с 31 мая. Документ подписали Минсельхоз, Минпромторг и производители на фоне резкого роста цен на продукты. Так, сахар не может стоить более 46 рублей в рознице и 36 рублей в опте.

В апреле власти РФ отменили ряд льгот, введенных на фоне пандемии коронавируса. Также вступили в силу новые правила относительно российского софта и ПДД, а путешественникам стали доступны новые направления.