Комаровский дал рекомендации по предотвращению осложнений при COVID-19

Киев, 26 апреля. Существуют простые способы, которые дают возможность не допустить развития осложнений при коронавирусе SARS-CoV-2, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Самое главное при заболевании — не допустить сгущения крови. Сделать это можно за счет контроля уровня жидкости в организме. Также следует своевременно реагировать на повышение температуры, рассказал медик.

«То есть много пить, отслеживать параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где вы находитесь, и принимать жаропонижающие. Это главное из того, что можно сделать в домашних условиях», — написал он в Instagram.

Антибиотики — самодостаточные медикаменты. Их не стоит применять вместе с другими препаратами. Такие медикаменты не угнетают иммунную систему, добавил телеведущий Евгений Комаровский в посте в социальной сети.