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Ликвидатор катастрофы на ЧАЭС оценил фильмы и сериалы про Чернобыль
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Ликвидатор катастрофы на ЧАЭС оценил фильмы и сериалы про Чернобыль

Общество
Ликвидатор катастрофы на ЧАЭС оценил фильмы и сериалы про Чернобыль
Кадр из фильма «Чернобыль»  / 

Председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга, ликвидатор и военный врач Василий Найда в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире» рассказал, как относится к фильмам, посвященным катастрофе на ЧАЭС.

К 35-летию крупнейшей техногенной катастрофы актер Данила Козловский представил свой фильм «Чернобыль». Василий Найда, посмотрев эту картину, отметил много неточностей.

«Там много есть неправды и много надуманно. Особенно эвакуация нечетко обозначена была. В городе Припять, где 50 тысяч человек проживало, действительно произошла эвакуация массовая. 27 числа в течение 2,5 часа это количество людей эвакуировали на 1100 автобусах, которые выделила Киевская область, и двух поездах. Как-то сумбурно все [было в фильме]», — рассказ собеседник Федерального агентства новостей

Василий Найда объяснил, что в фильме показали панику и сумбур, а на сам деле всех эвакуировали быстро.

«Это художественный фильм, трудно о нем говорить. В американском сериале про Чернобыль я тоже видел четыре серии. Там тоже много было показано нестыковок», — подчеркнул председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант».  

Найда рассказал, что ему не понравилось то, что в западном сериале показали русских как пьяниц.

«Привыкли смотреть на нас якобы [мы] русские пьяницы. И как там [в сериале] распивают водку, а там был сухой закон. Да, водители, которых призывали в армию, втихаря привозили самогонку, а там [в сериале] сплошную пьянку организовали. Показаны голышом шахтеры — это тоже неправда. Шахтеры работали, но такого не было», — добавил Найда.  

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин оценил выплаты ликвидаторам ЧАЭС.

чернобыльская аэс чернобыль медиагруппа патриот медиацентр патриот
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