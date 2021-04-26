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Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году

Общество
Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году
gverst.ru  /  ДООЦ «Гверстянец»

Йошкар-Ола, 26 апреля. Правительство Республики Марий Эл начало активную подготовку детских лагерей к летнему оздоровительному сезону. Путевки на отдых получат более 62 тыс. юных марийцев.

Работа по подготовке началась заблаговременно, сообщил глава региона Александр Евстифеев на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В субъекте возобновили программу субсидирования путевок в детские оздоровительные лагеря, которая была приостановлена в 2015 году, отметил Евстифеев.

«Задача власти — максимально обеспечить участие детей в оздоровительной кампании, поэтому семьям с небольшими доходами должна быть оказана соответствующая помощь», — отметил глава республики.

Планируется открыть 184 объекта для оздоровления юных марийцев в 2021 году. Второй немаловажной задачей по подготовке к летнему сезону руководитель региона видит вакцинацию сотрудников учреждений, которые организуют отдых детей. На территории лагерей планируется вести температурный контроль всех прибывающих, сотрудники будут проводить регулярную дезинфекцию для обеспечения безопасности от коронавирусной инфекции, сообщает «МедиаПоток».

Родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки в детский лагерь. Как это сделать, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

дети отдых лагерь
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