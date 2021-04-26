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Брэд Питт блеснул на красной дорожке «Оскара» на фоне слухов о тяжелой болезни

Шоу-бизнес
Брэд Питт блеснул на красной дорожке «Оскара» на фоне слухов о тяжелой болезни
Global Look Press  /  Regina Wagner via www.imago-imag

Лос-Анджелес, 26 апреля. Голливудский актер Брэд Питт произвел фурор на церемонии вручения премии «Оскар». После слухов о тяжелой болезни он появился на мероприятии в новом имидже.

Актер пришел на церемонию с длинными волосами, которые были собраны в пучок. Многие гости и зрители отметили, что 57-летний Брэд Питт решил вернуться к своему старому образу. Последний раз длинные волосы он носил 20 лет назад, задолго до того, как начал отношения с актрисой Анджелиной Джоли. Фанаты пришли в восторг от внешнего вида Питта, а также обрадовались, что с ним все в порядке.

Поволноваться фанатов заставили слухи о болезни актера. За неделю до церемонии «Оскар» в Сети появились снимки, на которых Брэд Питт запечатлен в инвалидной коляске. Охранник вез звезду к выходу из больницы. Поклонники сразу же забили тревогу, а СМИ написали о возможном онкологическом заболевании у Питта.

Однако, позже выяснилось, что актер всего лишь посещал стоматолога, а передвижение на инвалидной коляске – правило медицинского учреждения. На церемонии вручения «Оскара» Брэд Питт вручил награду северокорейской актрисе Юн Е Чжон за фильм «Минари» в номинации «Лучшая актриса второго плана».

Однако мероприятие не прошло без скандалов. Американцы обвинили организаторов премии в лицемерии за награждение фильма о бездомных. Кроме того, они отметили, что в районе церемонии были зачищены лагеря бездомных на улицах города вооруженными сотрудниками частной охраны, нанятой академиками.

Брэд Питт Оскар актер здоровье
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