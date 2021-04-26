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Сталина Гуревич о скандале с Александром Палем: В поступках халифов на час логики нет

Общество
Сталина Гуревич о скандале с Александром Палем: В поступках халифов на час логики нет
instagram.com  /  @stalina_gurevich


Скандалы, связанные с отечественными звездами, уже никого не удивляют: вождение в нетрезвом виде, дебоши, хамство. Список незвездных достижений на днях пополнил актер Александр Паль. Артист, известный своими оппозиционными взглядами, подозревается в избиении бывшего хоккеиста клуба МХЛ «Красная Армия» Кевина Антипова. Паль и раньше не отличался законопослушностью: на его счету задержание на мероприятии в поддержку блогера Алексея Навального, а также многочисленные нарушения ПДД. Помимо прочего, актер в интервью всегда охотно рассказывал про драки. Почему нынешние звезды не считаются с законами собственной страны? А люди, которые ругают нынешнюю власть и мечтают о светлой России будущего, ведут себя неподобающе? Откуда у них взялась уверенность в безнаказанности? Чем подкреплена мода на либеральные взгляды среди молодых артистов? Эти вопросы журналисты ФАН обсудили вместе с адвокатом Сталиной Гуревич в ходе онлайн-эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению адвоката, неподобающему поведению артистов с оппозиционными взглядами есть простое объяснение. Если человек не признает право страны, в которой проживает, значит, он просто не признает право большинства. А это противоречит самим принципам демократии, которую либеральная тусовка так усердно пропагандирует, отметила она. 

«Эти лица хотят демократию, но на условиях меньшинства. Это происходит потому, что они отрицают нашу государственность и наши законы. Поэтому, в случае чего, начинаются рассказы о кровавом режиме. Но это только до тех пор, пока они сами не становятся жертвами какого-нибудь правонарушения», — объяснила адвокат.

Приверженность артистической тусовки либеральным ценностям тоже неудивительна, сказала Гуревич. Актерское мастерство, по ее мнению, не добавляет способностей к аналитике, математике и логике, без которых сложно объективно воспринимать реальность. У артиста другая логика — на надрыве, на эмоциях. Но, по наблюдениям адвоката, когда артист вещает, как ему тяжело живется в полицейском государстве, и при этом на нем одежда, стоимость которой в десятки раз больше, чем средняя зарплата в стране, — это больше раздражает людей. И выглядит как в той поговорке — тиграм мяса недодали.

«Это просто тотальная либерализация сферы деятельности. А противозаконные выходки — звездная болезнь. В советское время актеры тоже попадали в нелицеприятные ситуации. Обычно этим страдают даже не звезды, а халифы на час. Не думаю, что из Паля получится второй Янковский. Тот же Ефремов был невероятно талантлив. Но, к сожалению, он свой талант потерял», — сказала она.

Сталина Гуревич о скандале с Александром Палем: В поступках халифов на час логики нет
kino-teatr.ru  / Кадр из сериала «Налет»

Что касается случая с обвинением в адрес Александра Паля, адвокат уверена: если выяснится, что преступление совершено группой лиц, — это станет отягчающим обстоятельством в деле. А если либералы попытаются вывернуть это под соусом политической подоплеки, может сложиться интересная ситуация, ведь сама жертва — сторонник либеральных взглядов.

«Я мониторю сводки, и проскакивает информация, что избитый из той же тусовки: с кучей штрафов за нарушение ПДД и со штрафом за участие в несанкционированных митингах. Это очень интересно. С одной стороны, будут кричать про кровавый режим, с другой — почему кровавый режим не защищает. В целом наказание зависит от причиненного вреда. Если он легкий — это 115 ст. ч. 2 УК РФ. Она предусматривает до двух лет лишения свободы, плюс есть альтернатива — обязательные, исправительные работы и прочее. Если причинен вред средней тяжести — это уже другая статья, здесь предусмотрено безальтернативное лишение свободы сроком до пяти лет», — отметила Гуревич.

В любом случае закон должен восторжествовать, уверена юрист, поскольку никто не может управлять уголовно-процессуальным кодексом: ни тот, кто за действующую власть, ни тот, кто против.

гуревич александр паль
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