Штабы Навального запустили процедуру самоликвидации

Москва, 26 апреля. Сотрудники штабов Навального полностью приостановили свою деятельность, рассказала координатор из Краснодара Анастасия Панченко.

Штабы закрываются и сейчас ведут работу по увольнению всех сотрудников. Из занимаемых ими офисов уже вывозятся вещи, заявила Панченко в комментарии BBC. Таким образом ликвидируется вся система штабов. Вероятно, в скором времени они будут признаны экстремистской организацией. По словам Панченко, у нее, как и других ее коллег, больше нет доступа к социальным сетям штабов.

Структура официально приостановила свою работу, сообщил соратник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков. В Новосибирске закрывается штаб Навального. Он прекращает свою деятельность с 27 апреля, рассказал глава локальной организации Сергей Бойко.

Мосгорсуд выступил с опровержением заявления о приостановке деятельности «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) по требованию прокуратуры. Решение было вынесено только в отношении организации «Штабы Навального», подконтрольной структуре организации-иноагента ФБК1.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.