«Ералаш» Бориса Грачевского лишился более 70 млн рублей прибыли за 2020 год

Москва, 26 апреля. Детище покойного режиссера Бориса Грачевского ООО «Ералаш» потеряло в прибыли 74 миллиона рублей за прошлый год, сообщил источник ФАН.

Организации Грачевского пришлось на шесть месяцев приостановить деятельность из-за пандемии коронавируса. Это негативно отразилось на финансовых показателях компании.

За 2020 год ООО «Ералаш» получило всего 15 миллионов рублей прибыли. В 2019 году этот показатель составил 89 миллионов рублей.

В январе 2021 года «Ералаш» остался без своего создателя — Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни от последствий коронавируса. Художественного руководителя детского юмористического киножурнала похоронили на Троекуровском кладбище.

У Грачевского остались жена Екатерина Белоцерковская и сын Филипп, которому в начале апреля исполнился лишь год. Вдова режиссера публично пообещала, что больше никогда не выйдет замуж.