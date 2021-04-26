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Почти 5 млрд рублей могут выделить на программу туристического кешбэка в РФ

Экономика
Почти 5 млрд рублей могут выделить на программу туристического кешбэка в РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 апреля. Правительство России на ближайшем заседании рассмотрит продление программы туристического кешбэка и выделения дополнительных 4,7 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в процессе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«Дополнительные объемы финансирования программы в размере 4,7 млрд рублей согласованы с Минфином. Проект распоряжения будет внесен для рассмотрения на ближайшее заседание правительства. Прошу поддержать», — заявил он.

Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил подготовить все дополнительные документы для рассмотрения на заседании правительства.

Программой стимулирования туристических поездок по России с момента запуска в августе 2020 года воспользовались свыше миллиона россиян, подчеркнул Чернышенко. Всего туристам вернулось порядка 4 миллиардов рублей.

Вице-премьер России также объяснил, как родители смогут получить возврат 50% стоимости путевки в детский лагерь. По его словам, для компенсации будет использоваться текущий механизм программы стимулирования доступных внутренних турпоездок.

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