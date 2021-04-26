Ревва восхитился выступлениями Пьехи в костюме Неваляшки на шоу «Маска»

Москва, 26 апреля. Юморист и актер Александр Ревва, являющийся членом жюри шоу «Маска», оценил выступления выбывшего из проекта певца Стаса Пьехи.

Исполнитель хита «На ладони линия» перевоплотился для шоу «Маска» в Неваляшку. Внук Эдиты Пьехи дошел до второго полуфинала и покинул проект. После этого Ревва посвятил Неваляшке пост на своей странице в Instagram.

«Лично я весь сезон восхищался Неваляшкой! Стас Пьеха, огромное спасибо тебе за твои многочисленные таланты и фантастические эмоции, которые ты дарил нам каждую программу!» — обратился к участнику член жюри.

Актер отдельно похвалил певца за потрясающее чувство юмора. В конце поста Ревва назвал исполнителя артистом с большой буквы. Подписчики юмориста тоже положительно отозвались о Пьехе как об участнике «Маски».

«Неваляшка — огонь! Яркий, с юмором, талантливый, искрометный. Браво, Пьеха!»; «Неваляшка всех обвел вокруг пальца своими подсказками и юмором. Теперь никому не верю. Браво, Стас Пьеха!»; «Всегда любила Стаса. Жаль, что до финала не дали дойти», — написали комментаторы.

После ухода Неваляшки во втором сезоне шоу «Маска» остались четыре участника: Змея, Заяц, Лама и Крокодил. Пьеха назвал имена звезд, которые, по его мнению, скрываются под этими костюмами.