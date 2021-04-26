Три разведывательных летательных аппарата стран НАТО были замечены у Крыма

Севастополь, 26 апреля. Два американских беспилотника RQ-4 Global Hawk и один разведывательный британский самолет RC-135W приблизились к границам Крыма и Кубани.

О незваных гостях у российского воздушного пространства первым сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По данным мониторинга, все три летательных аппарата поднялись с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

Накануне американский БПЛА RQ-4 был замечен в закрытой для полетов зоне вблизи Крыма, на что немедленно отреагировали российские средства противовоздушной обороны, которые взяли их на прицел. После этого американские дроны покинули район.

На период с 20 по 24 апреля Россия вводила запрет на полеты в указанной воздушной зоне на высоте до 19 тысяч метров. В нее входят воздушное пространство южной части Крыма от Севастополя до Феодосии и часть международных вод Черного моря.

Неделей ранее самолеты-разведчики ВВС США и Норвегии были перехвачены российским МиГ-31 над Баренцевым морем.

За несколько дней до этого сайт 360tv.ru передал, что другой российский самолет перехватчик взял на сопровождение американский разведывательный самолет, летевший к границе РФ над Тихим океаном.