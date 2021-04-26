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Манукян не исключил причастность Франции к гибели президента Чада Идриса Деби

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 17:50
Весь мир
Манукян не исключил причастность Франции к гибели президента Чада Идриса Деби
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал гибель президента Чада Идриса Деби после победы на выборах. По его словам, Франция могла поспособствовать успешному покушению на главу республики.

Первые сообщения о смерти африканского лидера появились 20 апреля. Позже представитель правительственной армии, генерал Азем Бермандоа Агуна подтвердил эту информацию.

Идрис Деби получил тяжелое ранение во время визита на передовую для моральной поддержки солдат, которые сражались с боевыми отрядами военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Его экстренно госпитализировали в больницу Нджамены, где он скончался.

Ряд международных СМИ и аналитики сообщили, что оппозиционные силы и наемники укрывались и наращивали боевую мощь на юге Ливии для последующего наступления на столицу республики. В письме Совету безопасности ООН экспертная группа рассказывала о присутствии повстанцев во главе с Махди Али Махаматом в районе Феццана — на авиабазах Аль-Джуфра и Таманхинт. Последняя находится неподалеку от города Сабха. Источники европейского издания Eureporter заявили, что на военных объектах замечены французские силы.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что у Парижа в международной политике всегда есть собственный интерес.

«В дестабилизации обстановки на африканском континенте Франция может найти свою выгоду», — рассказал спикер.

Манукян добавил, что Париж ради собственных интересов может вытеснить политическую фигуру с поля любым способом, будь это ЦАР или Чад.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе, которого поддерживает Елисейский дворец, пытались сорвать выборы и захватить власть, с целью свержения избранного главы государства Форсен-Арканжа Туадера. Последний проводил политику, которая шла вразрез с интересами Парижа, а также начал налаживать сотрудничество с Россией. Таким образом, Франция лишился возможности влиять на политическую среду в ЦАР.

Идрис Деби в последние годы также решил укрепить связи с РФ. В марте 2018 года делегация российских бизнесменов отправилась в Нджамену, объявив об инвестициях в размере 7,5 млрд евро. Спустя два года страны начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в судебной сфере.

Сближение Чада и России угрожало позициям Франции. Страх потерять влияние в очередной африканской стране могло подтолкнуть Париж на решительные меры.

«Я не исключаю, что Франция могла быть причастна к гибели Идриса Деби, ведь беспорядки для одних — это всегда возможности для других», — заключил эксперт.

африка чад деби
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