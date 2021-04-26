Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 18:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Общество
Генерал-полковник Шилов поддержал возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
18:05
Политика
Захарова заявила о вмешательстве Евросоюза и США во внутренние дела Молдавии
18:05
Общество
Россия подала 16 международных заявок на препараты от коронавируса
18:03
Общество
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими майскими днями
18:03
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
18:00
Экономика
Новый хетчбэк Toyota GR Corolla получит более мощный двигатель
18:00
Происшествия
Урок физкультуры закончился для петербургского школьника переломом
17:59
Армия
Полковник Кнутов назвал бомбардировщик Ту-160М2 «козырем в рукаве» России
17:59
Происшествия
Севший в Пулкове самолет мог столкнуться с птицей в Сочи
17:57
Общество
Россиянам объяснили, какие изменения в закон вступят в силу в мае
17:55
Общество
Комаровский дал рекомендации по предотвращению осложнений при COVID-19
17:54
Общество
Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году
17:51
Шоу-бизнес
Брэд Питт блеснул на красной дорожке «Оскара» на фоне слухов о тяжелой болезни
17:50
Весь мир
Манукян не исключил причастность Франции к гибели президента Чада Идриса Деби
17:50
Общество
Штабы Навального запустили процедуру самоликвидации
17:49
Общество
«Ералаш» Бориса Грачевского лишился более 70 млн рублей прибыли за 2020 год
17:47
Происшествия
Нелегальный таксист-мигрант пытался «решить вопрос» с ГИБДД за 12 тыс. рублей
17:47
Экономика
Почти 5 млрд рублей могут выделить на программу туристического кешбэка в РФ
17:46
Политика
Депутаты оценили действия России в ответ на высылку дипломатов из Праги
17:44
Шоу-бизнес
Ревва восхитился выступлениями Пьехи в костюме Неваляшки на шоу «Маска»
Все новости

Норкин «сразил» студию НТВ анекдотом про Джеймса Бонда и кавказцев

Политика
Норкин «сразил» студию НТВ анекдотом про Джеймса Бонда и кавказцев
andreynorkin.ru

Москва, 26 апреля. Телеведущий Андрей Норкин подвел черту под очередным выпуском передачи «Место встречи» на канале НТВ шуткой про особенности жизни на Кавказе, о которых не знал британский шпион.

Напарник Норкина — телеведущий Иван Трушкин — под конец эфира решил напомнить зрителям историю о продаже Великобританией Турции военных кораблей перед началом Первой мировой войны. Турция уже заплатила за суда, но когда в Лондоне выяснили, на чьей стороне Османская империя будет воевать, англичане отказались отдавать новейшие дредноуты. И деньги, конечно, тоже не вернули.

Норкин решил продолжить «британский» акцент последних минут передачи и рассказал анекдот о поездке агента Джеймса Бонда в один из самых колоритных регионов России.

«Отправили Джеймса Бонда на задание на Северный Кавказ российский. Он приехал, разместился. Вдруг сразу стук в дверь. Заходит группа товарищей, говорят:
— Вы задержаны как иностранный шпион.
— Ну, не буду кривляться, в первый раз меня так быстро разоблачили. Вы, наверное, нашли пистолет в машине моей?» — начал рассказ юморески ведущий.

Однако ответ кавказских контрразведчиков огорошил и британского шпиона, и гостей студии НТВ.

«— Уважаемый, у нас на Кавказе у каждого мужчины оружие гораздо серьезнее.
— Наверное, мой «Астон Мартин» привлек внимание?
— Уважаемый, у нас на Северном Кавказе и не на таких машинах ездят. Хотя автомобиль свою роль сыграл.
— А какую?
— Уважаемый, вы же на каждом светофоре на красный свет останавливались!» — «сразил» аудиторию неожиданной развязкой Норкин.

Телеведущий Андрей Норкин регулярно «взрывает» аудиторию «Места встречи» злободневными эпиграммами и анекдотами. В эфире от 23 апреля 2021 года он рассказал анекдот о евреях и изменении климата, заставивший аудиторию смеяться до колик.

турция британия норкин джеймс бонд кавказ место встречи анекдот
Комментировать
Самое популярное
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 170620 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 169775 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 63801 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 43813 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 34397 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Политика / Норкин «сразил» студию НТВ анекдотом про Джеймса Бонда и кавказцев
Рейтинг@Mail.ru