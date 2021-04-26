Норкин «сразил» студию НТВ анекдотом про Джеймса Бонда и кавказцев

Москва, 26 апреля. Телеведущий Андрей Норкин подвел черту под очередным выпуском передачи «Место встречи» на канале НТВ шуткой про особенности жизни на Кавказе, о которых не знал британский шпион.

Напарник Норкина — телеведущий Иван Трушкин — под конец эфира решил напомнить зрителям историю о продаже Великобританией Турции военных кораблей перед началом Первой мировой войны. Турция уже заплатила за суда, но когда в Лондоне выяснили, на чьей стороне Османская империя будет воевать, англичане отказались отдавать новейшие дредноуты. И деньги, конечно, тоже не вернули.

Норкин решил продолжить «британский» акцент последних минут передачи и рассказал анекдот о поездке агента Джеймса Бонда в один из самых колоритных регионов России.

«Отправили Джеймса Бонда на задание на Северный Кавказ российский. Он приехал, разместился. Вдруг сразу стук в дверь. Заходит группа товарищей, говорят:

— Вы задержаны как иностранный шпион.

— Ну, не буду кривляться, в первый раз меня так быстро разоблачили. Вы, наверное, нашли пистолет в машине моей?» — начал рассказ юморески ведущий.

Однако ответ кавказских контрразведчиков огорошил и британского шпиона, и гостей студии НТВ.

«— Уважаемый, у нас на Кавказе у каждого мужчины оружие гораздо серьезнее.

— Наверное, мой «Астон Мартин» привлек внимание?

— Уважаемый, у нас на Северном Кавказе и не на таких машинах ездят. Хотя автомобиль свою роль сыграл.

— А какую?

— Уважаемый, вы же на каждом светофоре на красный свет останавливались!» — «сразил» аудиторию неожиданной развязкой Норкин.

Телеведущий Андрей Норкин регулярно «взрывает» аудиторию «Места встречи» злободневными эпиграммами и анекдотами. В эфире от 23 апреля 2021 года он рассказал анекдот о евреях и изменении климата, заставивший аудиторию смеяться до колик.